Sortir dans la Manche : mardi 10 juin

Rendez-vous avec une nouvelle édition de Passeurs du soir à Equeurdreville. 12 animations vous seront proposées gratuitement jusqu'au 20 juin. Premier spectacle ce mardi à 20h sur le parvis de l'agora. C'est du cirque. Le programme est sur www.ville-equeurdreville.fr



Près de 400 cavaliers sont attendus aujourd'hui mardi et demain mercredi aux Pieux pour un concours hippique de jeunes chevaux. Rendez-vous dès 8h pour voir ces professionnels au complexe hippique.



Aujourd'hui mardi à Granville, Conférence : 1944, Eisenhower à Jullouville dans le contexte de la Libération de la France. Conférencier : Monsieur Bernard Bourget, Ingénieur général honoraire des Ponts, des Eaux et des Forêts, membre de la Société d'archéologie et d'histoire de la Manche – organisation SAHM section Granville. Gratuit, à l'Agora à 18h.



Et puis à Saint James, Comme tous les ans, l'année scolaire de l'école de musique SINFONIA termine par un concert de fin d'année, où tous les élèves de l'école se produisent sur scène. Gratuit et ouvert à tous ce soir de 20h à 23h.

