Ce week-end, rendez-vous au manoir de Douville à Mandeville en Bessin pour la 2ème édition de « La Country débarque », organisée par Saloon country

C'est samedi et dimanche, entrée à 10€ pour les 2 jours. Infos sur saloon.country.free.fr



Ce soir devait avoir lieu le concert des Flamin' Groovies. Une représentation annulée : "C'est avec une grande tristesse que nous devons annoncer l'annulation de notre tournée européenne de mai/juin, en raison de complications indépendantes de notre volonté. Nous ferons de notre mieux pour reporter les dates dans un proche avenir et nous sommes impatients de voir nos fans européens. Merci pour votre soutien et nous espérons vous voir bientôt !"

Les places sont remboursables sur leurs lieux d'achat.



Demain mercredi , début du Festival du Film de Cabourg - Journées romantiques. Une 28ème édition qui rassemble les amoureux du cinéma.

Découvrez plus de 50 films inédits et populaires projetés en salle ou sur écran géant sur la plage. Débats et rencontres avec les acteurs et les réalisateurs de renom. C'est jusqu'à dimanche. Le programme à retrouver sur http://www.festival-cabourg.com/

Sortir dans le Calvados : mardi 10 juin Impossible de lire le son.