70e : les secours à pied d'oeuvre

Ce matin déjà, dès 10h, trois personnes, deux enfants et un vétéran, avaient déjà fait les frais des hautes températures et du soleil éclatant, et tombaient de tout leur long pendant la toute première cérémonie de la journée, au Mémorial de Caen. Partout, des équipes d'assistance et de secours sont présentes pour prévenir ces désagréments. A Urville, deux étudiantes infirmières de l'école de Falaise, Julie Lemanissier et Sophie Bennetot, reviennent sur cette journée pleine d'émotions...