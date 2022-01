76157. Volley : l'ALCM rétrogradé en Nationale !

On sentait le coup venir. Depuis la démission du président Bernard Bourbon le 26 mai dernier et la prise provisoire de la direction par le vice-président Hervé Wisniewski, il y avait comme un parfum de défaite dans les rangs de l'ALCM. Le déficit qui devait être comblé - on évoquait alors 1 million d'euros - n'a pas pu l'être.

Et ce vendredi, la DNACG a annoncé son verdict : l'ALCM ne montera pas. Pire, le club se trouve rétrogradé. Reste à savoir à quel échelon : la Nationale 1 ou la Nationale 2. Les dernières informations tendent à privilégier la seconde option. Pour le club, ce serait un véritable désastre. En plus du départ déjà acté de tous les joueurs de l'équipe - non payés depuis avril - d'autres questions restent en suspens. En cas de rétrogradation en N2, le centre de formation du club ne serait a priori pas maintenu. Le club ne jouerait plus à domicile au Kindarena.

La décision définitive devrait être entérinée dans les prochains jours. Une seule certitude : c'est la fin d'un cycle à l'ALCM. L'agglomération perd un de ses clubs phares.