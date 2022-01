C'est devant le monument de la 3ème Division d'Infanterie Britannique, sur l'avenue de la Libération au pied du château de Caen, que s'est tenue la cérémonie. Les couleurs de la Grande-Bretagne et du Common Wealth n'étaient pas les seules présentes puisque des vétérans français et le Croix-Rouge Française portaient aussi leurs drapeaux lors de cet hommage à la fois religieux et solennelle.