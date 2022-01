70e, D-Day : Le Bessin chante la paix et la réconciliation à la Cathédrale de Bayeux

Chants, musique harmonique et textes déclamés, voilà le menu du concert organisé à la cathédrale de Bayeux. Dans le carde du 70ème anniversaire du débarquement l'objectif de ce concert est de manifester la paix, la liberté et la réconciliation des peuples et des individus en Europe et dans le monde.

Retrouvez en concert à la cathédrale avec La philharmonie de Bayeux, Les mélodies de l'Aure (Isigny), Sol fa marais do (Trévières), La chorale Saint-Loup Hors, La chorale gourmande (Bayeux), Fabrice Simon (orgue) et Serge Gueller (piano).

Rendez-vous à la cathédrale Notre-Dame de Bayeux ce dimanche 8 juin à 16h30. Toutes les informations ici