L'historien Jacques Tanguy revient sur la Semaine rouge à Rouen

“Cette période fut baptisée la semaine rouge parce que la ville était à feu et à sang. Les Anglais bombardaient la nuit et les Américains en journée. Ils visaient la gare de triage de Sotteville et les ponts pour affaiblir l’occupant dans l’optique du Débarquement. En fait, la gare quoique endommagée, ne fut pas immobilisée. Les Allemands utilisèrent les bombardements pour leur propagande mais malgré tout, les populations restaient favorables aux alliés.”