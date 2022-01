Pancakes à la betterave et aux baies roses

Pour une dizaine de pancakes

Préparation : 10 mn

Cuisson : 20 mn



Petite betterave cuite (100 g)

100 g de farine de sarrasin

100 ml de lait

1 blanc d’oeuf

2 cuillères à soupe de baies roses

1 pincée de cumin en poudre

1/2 cuillère à café de sel



Mixer ou râper la betterave.

Mélanger la farine et le lait. Lorsque le mélange est homogène, ajouter la betterave, le cumin, les baies roses et le sel.

Battre le blanc d’œuf en neige ferme, puis l’incorporer au mélange.

Faire cuire les pancakes dans une poêle chaude antiadhésive. Dès que de petites bulles se forment sur le dessus, retourner les pancakes et prolonder la cuisson quelques minutes sur l’autre face.

Pour accompagner, réaliser une petite mousse de sardine ou de maquereau en mixant 2 filets au naturel en boîte avec 2 cuillerées à soupe de yaourt et le jus d’un demi-citron. Ajouter quelques dés de courgette crue et décorer de quelques baies.

En accompagnement, vous pouvez servir un bol de courge râpée crue, une poignée de roquette ou des dés de fromage de chèvre.