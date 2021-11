Les commerçants fêtent le quartier Saint-Jean à Caen

Sur leur stand, les marchands présenteront leurs spécificités. Les amateurs de dégustations devraient trouver leur bonheur. Un atelier pour les enfants se tiendra aussi chez Décor Home, et trois défilés de mode seront organisés par C comme Coiffeuse. Maxiviande (photo) est l'un des grands animateurs de cet événement.



Tombola

Les 35 boutiques qui participent à la Fête des commerçants du quartier Saint-Jean, organisent une tombola ouverte à tous, et sans obligation d'achat. Le principe est simple : il suffit de remplir un bon en indiquant ses coordonnées et de le mettre dans l'une des urnes disponibles dans chaque boutique, ainsi qu'à l'accueil de notre journal Tendance Ouest, avenue du 6 juin. Parmi les lots, des bons d'achat, un week-end en Citroën DS3 ou des spectacles. Tirage au sort le mardi 14 septembre.



