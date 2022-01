Le caennais KIINSHASA en showcase au Cargö

Évoluant au sein d'une scène caennaise en ébullition, Matthieu Soinard, ex-Chocolate Donuts et guitariste de Granville, nous dévoile son projet folk solo avec Kiinshasa. Il nous offre une pop-folk menée par une voix vive et chaleureuse. On a pu le découvrir en toute délicatesse avec son remarquable premier morceau Trains (are just passing by) mais aussi plus récemment sur des morceaux réalisés avec Fireworks.

KIINSHASA viendra au Cargö à l'occasion d'un showcase intimiste et au cours duquel vous pourrez lui poser vos questions et découvrir son clip. Rendez-vous ce jeudi 5 juin au Cargö à Caen dés 17h00. Pensez à réserver à cette adresse nancy@lecargo.fr