Une petite pause douceur

Fromage blanc au miel et aux fruits frais





Pour 2 personnes



Préparation : 5 mn

Pas de cuisson



Ingrédients

200 g de fromage blanc à 20 %

1/2 barquette de framboises

1 grappe de raisin noir ou blanc

1 pêche (ou nectarine)

2 noisettes émondées

2 cuillerées à soupe de miel toutes fleur



Laver et sécher délicatement les fruits.

Eplucher la pêche (ou nectarine) et la couper en petits morceaux.

Couper les grains de raisins en deux. Réserver le tout.Ecraser les noisettes.

Verser 1 cuillerée à soupe de miel dans chaque coupe et répartir le fromage blanc dessus.

Décorer avec les fruits. Enfin, parsemer l'ensemble des noisettes en poudre.

Déguster aussitôt.

Astuce : cette recette se réalise avec tous les fruits du marché selon la saison et vos goûts.

Ne jamais garder plus de 24 heures des fruits coupés en morceaux, ils risqueraient de s'altérer.



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire