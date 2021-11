L’été, c’est fruité !

Couronne de fruits



Ingrédients:

2 jaunes d’œufs,

50 g de sucre

1 cuillerée à soupe de farine

1 cuillerée à soupe de maïzena

¼ de litre de lait

4 feuilles de gélatine

2 cuil. à soupe de jus d’orange

1 citron

2 yaourts

2 kiwis

12 fraises environ

Feuilles de menthe



Travailler dans une casserole les jaunes d’œufs, le sucre, la farine et la maïzena.

Mouiller avec le lait froid et mettre sur le feu.

Amener à ébullition en tournant (donner 1 à 2 bouillons).

Laisser refroidir.

Tremper les feuilles de gélatine à l’eau froide.

Essorer et ajouter la préparation ainsi que le jus d’orange, le zeste du citron et les yaourts.

Beurrer un moule à couronne.

Disposer les kiwis coupés en tranches ainsi que les fraises sur le fond et les côtés.

Verser la préparation et mettre une nuit au réfrigérateur.

Démouler en trempant un instant dans l’eau chaude. Décorer avec des fraises et de la menthe.