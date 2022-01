70e D-Day, "Le jour le plus long" diffusé sur France 3

Une reconstitution minutieuse, d'énormes moyens pour l'époque et une distribution prestigieuse avec notamment la présence de Bourvil.

Synopsis : En mai 1944, rassemblées dans le sud de l'Angleterre, les Forces alliées attendent l'ordre de débarquer en Normandie. Le 6 juin, alors que le maréchal allemand Rommel ne se doute de rien, les premiers commandos aéroportés, qui comptent dans leurs rangs le lieutenant-colonel Vandervoort et le général Cota, sont parachutés sur le Cotentin, à Saint-Mère-Eglise. Le gros des troupes arrive par bateaux.

Pour célébrer le 70ème anniversaire du débarquement, un coffret collector "Le Jour le plus long" a été produit. Il contient le film en blu-ray, le film en DVD, 3h de bonus, le luvre "Le Jour le plus long" par Cornelius Ryan, cinq passeports des personnages principaux ainsi que six photos inédites du film.