Tennis de table : Caen termine sa bonne saison sur une défaite

Les Caennais ont dit au revoir à la salle Rufa du stade Hélitas pour l’exercice 2013-2014 par une défaite contre Hennebont mardi 27 mai (4-2). “C’est une très bonne saison, l’objectif était de se maintenir et le contrat est rempli, déclarait Jimmy Devaux, co-entraîneur et joueur du TTC. C’était loin d’être gagné en début de saison, après deux montées consécutives. On était loin d’être favori.”



Une équipe solidaire

Emmenés par leur recrue allemande Zoltan Fejer-Konnerth et un très bon Romain Lorentz, les Bas-Normands ont obtenu quatre victoires et quatre nuls en 17 matchs, avant une ultime défaite contre La Romagne (4-0), lors de la dernière journée, mardi 3 juin. Après une saison avec “une belle cohésion collective”, l’effectif devrait peu évoluer cet été. “Les gars ont été solidaires, ce qui nous a permis de renverser certaines situations et de répondre présent dans les matchs couperets. Il y avait deux championnats et on a pris les points contre les équipes à notre portée. Il y aura peu de changements pour la saison prochaine.”

Après une première année en Pro A depuis cinq ans, les Caennais restent donc dans l’élite du tennis de table français une saison supplémentaire.