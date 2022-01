Renée Degrenne est décédée mardi 3 juin, en milieu d'après-midi. Elle avait 85 ans et était la veuve de Guy Degrenne, le célèbre industriel Virois né le 3 août 1925 à Tinchebray (Orne) et mort le 7 novembre 2006 à son domicile de Granville (Manche). En 1958, il avait développé une activité de plâtrerie, puis s'était lancé dans les couverts haut de gamme en 1963.



En 1967, l'entreprise située dans la vallée de Brouains, à Sourdeval, sera transférée en partie dans une nouvelle usine de 35 000 m² à Vire (Calvados), qui emploie 600 salariés.



A la suite du décès de son mari en 2006, Mme Guy Degrenne est devenu présidente de la fondation qu'ils avaient créée ensemble et qui porte leur nom. Cette fondation, dont le siège social est basé à Granville, soutient des familles monoparentales et des enfants en détresse, en leur versant des allocations ou des bourses.



La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 10 juin à 15 h en l'église Notre-Dame de Vire.

CD pour Le Bocage Libre