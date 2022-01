Talma Suns, l'indie rock made in Caen avec leur nouveau titre "I Miss you"

Talma Suns signe la renaissance de l'ancienne formation caennaise kIM NOVAk qui s'était séparée après 6 ans d'existence, puisque l'on y retrouve Jérémie, Hugo et Maxence. Désormais sur le label clermontois Kütu Folk Records, les Caennais talents de la scène régionale publie un extrait inédit. Après "Rising", "Night Robbers", écoutez "I Miss You" de la formation caennaise. Un morceau aux sonorités indie rock épiques et ensoleillées, rythmées avec ardeur et fougue, sur fond de légèreté élégante et pimentée.