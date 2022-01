76540. Les nouvelles lignes de bus Fast déboulent dans l'agglo

Alors que le Pont Mathilde devrait se rouvrir à la circulation cet été, la Crea et la ville de Rouen ont concocté un plan d'accompagnement. Autrement dit, un plan de développement des transports en commun pour que la congestion automobile soit de moins en moins forte sur Rouen et le territoire de la future Métropole.

Plus rapide, plus souvent, moins cher

Point principal de ce nouveau plan, la mise en service de cinq lignes dites Fast. Ainsi, les lignes actuelles 7, 4, 10, 16 et 21 deviendront dès septembre prochain les lignes F1, F2, F3, F4 et F5. Ces nouveaux bus seront repérables grâce à une campagne d'affichage sur les abribus et sur les véhicules eux-mêmes. 65 véhicules seront attribués à ce nouveau réseau. L'objectif est clair selon Frédéric Sanchez : "Les attentes principales de nos usagers concernent les heures de pointe, une augmentation de l'offre le matin et en début de soirée lors des heures de pointes, une couverture améliorée lors des vacances scolaires et une amélioration des temps de parcours." Forts de ce constat, les lignes Fast devront répondre à ces attentes. Davantage de véhicules circuleront sur ces lignes pour que les voyageurs patientent moins ; les nouveaux bus feront économiser quelques minutes de trajet à chaque fois ; enfin, ils seront plus nombreux lors des heures de pointe, le samedi et lors des vacances scolaires, dite "période bleue".

Enfin, une offre tarifaire privilégiée devrait être proposée aux plus précaires pour la rentrée 2014. Elle sera dévoilée fin juin.

Les nouveautés arrivent

D'autres mesures ont été annoncées par Frédéric Sanchez. Les voici :

- La billettique Atoumod, qui permet à chaque voyageur de cumuler sur la même carte les voyages en train, en Teor ou en bus, sera généralisée à toute les gares l'agglomération rouennaise ainsi qu'à la gare du Val de Reuil.

- Les parkings relais permettant aux voyageurs de déposer leur véhicule avant d'emprunter les transports en commun sont appelés à être développés. Le 17e vient d'être construit place Colbert à Mont-Saint-Aignan.

- Enfin, l'aménagement des quais hauts rive droite a une nouvelle fois été évoqué. Il consiste à créer un couloir bus et taxis de la place Saint Paul à la rue Saint Eloi, une piste cyclable entre le boulevard Gambetta et le boulevard des Belges et une contre-allée piétonne, le tout en maintenant le nombre de places de stationnement actuellement disponibles. Le coulois de burs sera aménagé dès septembre 2014. Les travaux, qui commencent ces jours-ci et s'étendent jusqu'à la fin août, vont perturber la circulation. Les véhicule ne pourront circuler que dans le sens rue Grand-Pont-rue Jeanne d'Arc.