Dance in the dark: Nouveau Lady Gaga

Après Bad Romance, Telephone, Alejandro voici maintenant Dance In The Dark, 4ème extrait de l'album "The Fame Monster" de Lady Gaga sorti en 2009.

Ce titre raconte l'histoire intime de 2 personnes seules dans une chambre. D'après Lady Gaga elle-même "cette chanson raconte les complexes d'une fille qui préfère faire l'album dans le noir pour ne pas avoir à se montrer à son partenaire".

A noter que Lady Gaga prépare actuellement un nouvel album qui est prévu pour le début de l'année 2011 en sortie mondiale. Elle a gardée le même producteur pour cet album qui devrait être dans la même veine que le premier.

Enfin sachez que Lady Gaga sera à Paris Bercy les 22 et 23 octobre prochain ainsi qu'à Lyon le 2 décembre prochain.

Découvrez dès maintenant un extrait de Dance In The Dark et son interprétation lors d'un concert à Paris Bercy.