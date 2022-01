J-3 à Ouistreham : la plage déjà en effervescence

Il n'y a pas d'heure pour travailler au montage du site qui accueillera la principale cérémonie de ces 70e commémorations du Débarquement. Alors que les trois tribunes principales qui accueilleront jusqu'à 9 000 personnes dont 1 800 vétérans sont d'ores et déjà installées, les premiers renforts sont arrivés. Plus de 150 militaires et 100 gendarmes sont en repérage. Les semi-remorques de VisualTV, la société en charge de la réalisation audiovisuelle de la cérémonie, ont gagné la plage ce matin, mardi 3 juin. Ouistreham se prépare à vivre une journée historique.