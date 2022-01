Un défilé commémorant le débarquement à Argentan

C'est parce que toutes les commémorations du 6 juin se passent sur la côté normande, et qu'il n'y a rien dans l'intérieur des terres, qu'est née cette idée. Le défilé d'Argentan comprendra pas moins de 200 participants: joueurs de cornemuse, portes-drapeau, figurants en tenue civile d'époque, fantassins US en tenue de combat, et 25 véhicules militaires, dont un char Sherman.

Le 14 juin, le défilé partira à 14h du champ de foire d'Argentan et passera devant la gare SNCF, le monument de la Résistance, la place Henry IV, et retour au champ de foire à 16h, après 2 arrêts : pour un dépôt de gerbe Place Leclerc et pour des séances photo sur la Place du marché. Le centre-ville sera pavoisé et sonorisé avec musique d'époque.

Dominique Fillonneau était ce samedi matin : l'invité de Tendance Ouest-Orne. Réécoutez cette émission :