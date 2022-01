Rouen : il conduit avec 2,24g

Dimanche 1er juin, il est 0h45 lorsque police secours patrouille boulevard de l'Yser à Rouen et repère une Opel Vectra arrêtée au feu rouge. Le conducteur ne cesse de jouer avec son véhicule, faisant ronronner le moteur. L'homme prend ensuite la direction du rond-point Saint-Hilaire.

Les policiers le contrôlent. Son haleine sent l'alcool et l'homme, né en 1985 et demeurant à Darnétal, tient des propos répétitifs. Il avait 2,24g d'alcool par litre de sang. Il a été ramené à l'hôtel de police et son permis lui a été retiré.