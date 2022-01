Samedi 7 juin prochain, le Bayeux FC et l'US Ducey s'affronteront en finale de Coupe de Basse-Normandie à Vire. Hier soir, Sylvain Letouzé a rassemblé Christophe Vingtrois et Matthias Restout pour l'avant match des deux entraîneurs finalistes. Dans la Manche, l'heure est aux demi-finales et Eric Pierredon, entraîneur de l'AS Urville-Nacqueville le petit poucet était en direct.

Tendance Foot : Place aux finales des Coupes ! Impossible de lire le son.

Retrouvez également la partie SM Caen avec l'analyse de Maxence Gorregues et Sylvain Letouzé des premiers mouvements malherbistes du mercato et du calendrier sorti vendredi dernier...