76540. Rouen : Ivre au volant de sa voiturette, il prend deux mois ferme

Le 29 mai 2014, vers 18h45, des jeunes repèrent dans une rue rouennaise un conducteur qui ne semble pas maîtriser sa trajectoire. La petite camionnette zigzague dangeureusement sur la route. Les policiers sont aussitôt prévenus et interpellent le conducteur. L’homme, âgé de 66 ans, revient d’un apéro entre amis et a repris le volant après trois Ricard et quatre ou cinq bières.

Troisième condamnation

Il n’est pas inconnu des forces de polices puisqu’il a déjà été condamné deux fois, en 2006 et 2013, pour conduite en état d’ivresse et est sous le coup d’une peine d’emprisonnement avec sursis. Il conduit un véhicule sans permis depuis l’annulation de son permis conduire.

“Je ne ressens pas le besoin de boire seul chez moi mais quand je bois avec des amis, je n’arrive pas à m’arrêter”, avoue-t-il.

Son avocate a demandé la clémence du tribunal. Le sexagénaire a dépassé l’âge de la retraite mais travaille encore comme ramoneur pour avoir un complément de revenus à sa petite retraite. Sa voiture ne lui a pas été confisquée et il s’engage à faire des efforts pour soigner sa consommation d’alcool.

Le prévenu a été condamné à 4 mois d’emprisonnement dont 2 mois avec sursis assortis d’une mise à l’épreuve de 2 ans.