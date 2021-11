Sortir en région du 7 septembre

Second match de qualification pour l'Euro, ce soir l'équipe de France de football joue à Sarajevo face à la Bosnie. Venez suivre cette rencontre dans les établissements bas-normands, comme aux Bernières et au Stadium à Caen, au Lewis Pub et au Pub Fiction à Bayeux ou encore à l'Entracte à St Lô, début de la rencontre à 21h.

Ce soir c'est la présentation de la saison du théâtre de Coutances. Le théâtre de la sous-préfecture manchoise accueillera cette saison William Scheller, Antoine de Caunes, Hamlet, Jeanne Cheral, Tété ou encore Zaz.

Le cirque Sabrina Frattelini s'est installé à Valognes, représentations ce soir à 18h et demain dès 15h.

A Caen demain venez découvrir le monde du cirque, Créa Concept propose une journée portes ouvertes avec des initiations gratuites au crique de 14h à 17h, de danse orientale de 15h à 16h et danse africaine de 16h à 17h et des rencontres autours des arts plastiques jusqu'à 20h, c'est à Mondeville.

d'infos sur http://www.crea-spectacles.com/

Vendredi c'est le lancement du festival La Nuit des Abrincat's à Avranches, avec l'ouverture de la saison culturelle par le groupe Lady and Tramps, les avranchinais reviennent dans leur ville natale après avoir assuré la première partie de Revolver.

