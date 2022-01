Les commémorations du 70e anniversaire du Débarquement en basse-Normandie, le 6 juin prochain, ont tout d'un événement planétaire. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : 5 5000 gendarmes mobilisés, 2 000 policiers, 3 500 militaires français et étrangers, 850 personnels de la sécurité civile, 900 sapeurs pompiers, 400 élèves infirmières, 300 bénévoles, 7 postes médicaux avancés.

La République française entend bien fêter ces commémorations pacifiques, en accueillant comme ils se doit les 1 800 vétérans attendus. Sur l'ensemble du Calvados, pas mois de 145 communes seront concernées le 6 juin par des restrictions de circulation. "Ces contraintes pour les habitants sont la contrepartie pour présenter le Calvados aux yeux du monde, de la meilleure des manières", a expliqué le ministre de l'Intérieur, bernard cazeneuve, en visite officielle à Caen ce vendredi 30 mai.

Bernard Cazeneuve a profité de sa visite au poste de commandement interministériel basé dans le quartier Lorge à Caen, pour "saluer les représentants des forces armées", et leur témoigner sa "reconnaisssance profonde pour leur engagement". Le poste de comandement interministérielle est activé depuis le 26 mai. 19 chefs d'Etat sont attendus dans le calvados le 6 juin. Et pour le ministre, cette réception exceptionnelle est plus délicate à organiser qu'un G7 ou G8. Il s'en explique...

Sécurité pour le D-Day : 12 000 hommes et femmes mobilisés Impossible de lire le son.

Pour l'occasion, une cellule locale du renseignement a été spécifiquemnt créée. Par ailleurs, une mutualisation des moyens a été opérée avec notamment un commandement unique pour la gendarme, la police et la sécurité publique, alors que 200 000 visiteurs sont attendus ce 6 juin, sur un un périmètre rectangulaire de 30 km par 80 km.