La table caennaise : le Cocoon café

Je m’arrête. A midi, ce jour-là, la brasserie propose trois entrées (3,20€) : un gratin d’asperges, une salade de concombres ou des œufs mayonnaise. En plat (7,90€), j’ai le choix entre un poisson à la bordelaise et son riz, un émincé de poulet à la crème et aux tagliatelles, un jambon grillé et ses frites, un hachis parmentier ou une salade “Cocoon”.



Des fruits de saison

Les desserts sont aussi peu chers que les entrées (3,70€) : brioche gourmande, crumble rhubarbe et fraises, fondant au chocolat, compote de pommes...

Si j’opte pour le menu complet, il m’en coûtera 12,50€. Ou 11,10€ en mode entrée + plat ou plat + dessert.

Je choisis le hachis parmentier, servi avec une salade verte. C’est maison et plutôt bon. Idem pour la touche finale aux fruits de saison : crumble rhubarbe et fraise. Un petit plaisir. Le service a été rapide et la bonne humeur du serveur finit de faire de cette table un endroit charmant.

Avec un verre de vin, je règle une note de 14,60€. Un des meilleurs rapports qualité/prix qu’il m’a été donné de tester dans l’agglomération.



Pratique. Cocoon Café 2 rue de l’Engannerie à Caen. Tél. 06 85 36 64 40.