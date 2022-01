Sortir dans le Calvados: lundi 2 juin

Depuis dimanche et jusqu'au 14 juin assistez au D-Day Festival Normandy avec une sélection de manifestations festives dans le cadre de l’anniversaire du Débarquement allié en Normandie le 6 juin 1944. Rendez-vous sur ddayfestival.com pour retrouver l'intégralité du programme.

Les inscriptions de la 6ème édition de la course de garçons de café de Trouville sont dorénavant ouvertes! Cette épreuve de « marche athlétique sportive mais non - compétitive » organisée par l'Association "Chaud Devant !" est accessible aux professionnels de l’hôtellerie et de la restauration mais aussi à toutes les personnes qui souhaitent se mesurer à eux ! Ce rendez-vous attendu est l’occasion pour tous de se retrouver avant la saison estivale dans une ambiance festive et chaleureuse. Alors n'hésitez plus, venez courir pour la bonne cause car la totalité des inscriptions est reversée à l'Association Marie Curie qui lutte contre le cancer du poumon. Un parcours de 4km semé d'embûches et pour le moins atypique attend les participants : traversée de la Touques, du désert et d'une brasserie mais aussi escaliers, pentes, descentes... Rendez-vous mercredi 11 juin à 15h sur la Presqu'île de la Touques (embarcadère du Bac) - Départ à 16h Tarif : 12€ - Inscription indispensable à l'Office de Tourisme de Trouville - Rens : 02 31 14 60 70



Ce lundi, L'unité de coordination de tabacologie du CHU de Caen organise une journée d'information sur l'arrêt du tabac, mercredi 2 juin, de 10h à 16h, dans le hall d'accueil de la Tour Côte de Nacre. C'est le moment ou jamais de perdre cette sale habitude et d'être en bonne santé !