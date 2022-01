Sortir dans le Calvados : jeudi 29 mai

Ce jeudi 29 mai c’est dans la mythique Halle des sports Bérégovoy des « Filles de Mondeville » que des centaines de petits basketteurs viennent de tout le département pour se rencontrer le temps d’une journée dans des tournois. C'est gratuit.

Ce jeudi, le club de plongée d’Arromanches YCPWATP organise La Finale Régionale de nage avec palmes pour les licenciés, et parcours open pour les licenciés ou non licenciés. Au programme : 2 distances : 2500m et 5000m.

A 9h30, les nageurs sont accueillis à la cale de Tracy.

11h00 : Départ à la cale Neptune.

Et remise des prix à 15h00 à la salle des fêtes d’Arromanches.

Ce jeudi soir, au BBC à Hérouville Saint-Clair , concert des Olivensteins et les Valentino. Il aura fallu plus de 30 ans pour convaincre Gilles Tandy de reformer les Olivensteins et remonter sur scène. Venez écouter ou ré-écouter ce groupe punk rouennais de la fin des années 70 à partir de 20h. C'est à 18€ sur place.