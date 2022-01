Une fête pour les Normands

“Nous voulions trouver un moyen de contribuer au développement régional. Cet événement a des répercussions sociales, économiques et environnementales”, explique Florian Hurard, qui a créé avec Chloé Herzhaft cette fête.



L’idée d’instaurer cet événement au moment de la Saint-Michel est apparu comme une évidence. “Cela faisait écho à la Saint-Patrick”. Dès le mois de février 2013 et la présentation du projet aux collectivités, les créateurs sont encouragés à poursuivre. “Nous avons présenter l’idée aux musées, aux bars et aux restaurants en les invitant à organiser une festivité”, se remémore Florian.



Une motivation qui finit par payer: 110 animations seront organisées en Normandie et au-delà (Jersey et Londres ont participé à la fête), dans 39 communes. “La Normandie étant connue dans le monde entier, le but est évidemment que la fête s’exporte”.



Chaque Normand est invité à se réapproprier sa région et il est temps de commencer à s’organiser pour septembre prochain !