L'Air Guitar: devenir une rock star en brassant de l'air

Toutes les stars ont commencé dans leur chambre, devant leur miroir. Depuis quelques années, c'est devenu un show, dont les acteurs se prennent - toujours avec humour - pour de véritables rock stars.

"L'Air Guitar, c'est mimer l'acte de jouer de la guitare, sans l'instrument, et en étant le plus crédible possible", explique Rita Cadillac, fondatrice de la Fédération française d'Air Guitar, qui, comme tous les spécialistes de la discipline, préfère se présenter sous son nom de scène.

Le champion du monde, Gunther Love, de son vrai nom Sylvain Quimene, est un comédien parisien de 28 ans. Sacré pour la deuxième année consécutive, le 27 août, à Oulu, en Finlande, il assume, dans un rire, son statut "d'imposteur de la musique". Guitare invisible, caleçon moulant doré, moustache saillante et attitude de star détestable, depuis deux ans, il y va a fond.

"L'Air Guitar, j'y suis arrivé par erreur", raconte-t-il à l'AFP. "J'ai rencontré +Château Brutal+ et +Moche Pitt+ et on a monté le groupe des +Airnadette+, le premier groupe de musiciens de salle de bain. C'est plus qu'une rencontre. Après huit ans d'intermittence dans la comédie, c'est un tremplin."

En Finlande, où le championnat du monde d'Air Guitar est intégré depuis quinze ans à un festival pour la paix dans le monde, Gunther Love a affronté des joueurs de 23 autres pays sur des riffs des Guns, des Rolling Stones ou de Jimi Hendrix.

"C'est du théâtre. Pour gagner, il faut connaître le morceau sur le bout des doigts et faire exister son personnage", explique-t-il. "Bien sûr, c'est une blague, une imposture, mais le concours est sérieux. On est tous des trentenaires, on a grandi avec le rock et on le respecte. Beaucoup sont comédiens, musiciens. Etrangement, il y a un grand nombre de vrais batteurs."

Deux jours après la finale, la prestation de Gunther Love avait été vue plus de 120.000 fois sur Youtube.

"Cette année, on a encore plus de succès", se réjouit Rita Cadillac. "Ce qui se passe avec le personnage de Gunther, c'est énorme."

"On est trop fainéants pour être des rock-star", plaisante-t-elle. "Mais on a bossé pour se faire connaître, c'est pas du hasard."

Le champion du monde, lui, a été repéré par l'équipe de l'Edition Spéciale de Canal +. Dès le 12 septembre, il intègrera l'émission dominicale de la chaîne, "Tout le monde il est beau", animée par Bruce Toussaint et Dominique Farrugia à 11H45.

Ce qui ne signe pas la fin des Airnadette. Après avoir assuré la première partie de la chanteuse Camille à La Cigale, et squatté les plateaux télé tout l'été, le groupe débutera une tournée aux Etats-Unis à partir de la mi-septembre.

"On va être le premier Air band du monde à faire une tournée musicale sans jouer de la musique", ironise Gunther Love, qui n'a nullement l'intention de travailler ses accords.

"Je vais pas commencer la guitare à 28 ans, ça va pas ! Il n'y a pas plus rock'n'roll que l'Air Guitar !"