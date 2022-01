Deux compositeurs et deux chorégraphes dialoguent à travers deux ballets : Le Palais de Cristal et Daphnis et Chloé qui se répondent au rythme des corps.

Mardi 3 juin à 19h30 (10€/28€) à l’UGC de Mondeville.

Réservations sur www. vivalopera.fr.

Tendance Ouest et le cinéma UGC de Mondeville 2 vous offrent 2 x 12 places pour assister à la projection.

Soyez les premiers à nous appeler au 02 31 30 29 33.