Rencontre avec un clown

C’est donc tout naturellement qu’elle a choisi de devenir comédienne et clown, arts qu’elle pratique depuis près de vingt ans. “J’ai d’abord une formation en communication. C’est ensuite que je me suis orientée vers le théâtre burlesque et que je suis devenue clown d’hôpitaux au Havre et à Caen”.



Après avoir fait rire les enfants malades, c’est maintenant dans les EHPAD qu’elle joue son personnage de Mme Schmidt. “C’est un personnage qui me suit depuis longtemps et que j’ai envie de faire perdurer. Régulièrement, j’endosse ce rôle, me promène en ville et vais à la rencontre des gens. Je veux intégrer ce clown au réel et créer de l’incongru”.



Le jeu comme échange



Ainsi, Isabelle Lemétais voit le jeu comme une communication et un échange avec son public. “J’aime qu’il y ait une vie qui se créé avec les spectateurs. Je réagis en fonction de leurs réactions, je dois faire rire avec tout ce qui est présent”.

Un échange souvent empreint d’une certaine pédagogie, notamment quand elle joue dans les collèges et bibliothèques les pièces d’Eric Banse qui réécrit de façon loufoque des grands personnages de l’Histoire comme Jeanne d’Arc ou Louis XVI.



Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si Isabelle est également formatrice. “Je dispense des formations liées au théâtre et à la communication mais aussi au développement personnel et de la créativité notamment par le biais de l’énergétique chinoise”.

Dynamique, la comédienne ne veut pour autant pas s’éparpiller. “De nos jours, tout va très vite, on passe sans cesse d’un projet à un autre. Moi je préfère aller au fond des choses que je créé, creuser encore et toujours”.