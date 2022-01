Les retraités dans la rue à Paris le 3 juin

Dans une semaine, le 3 juin, les retraités seront dans la rue pour défendre leur pouvoir d'achat et leurs retraites. Ils seront mobilisés à Paris, à l'appel d'une intersyndicale et d'associations de retraités. Jacques Le Goc, de la section retraités de la CGT 50, rappelle que "le revenu mensuel médian des retraités de la Manche s'élève à 900 euros, et une partie, dont beaucoup de femmes veuves, vivent en dessous du seuil de pauvreté" :

La manifestation du 3 juin a pour but d'alerter François Hollande sur le rôle des retraités dans la société, qui sont aussi des consommateurs, donc des acteurs.

"Les anciens font parfois face à la maladie et sont soignés dans des instituts spécialisés. Une maison de retraite c'est au moins 1800 euros à sortir chaque mois. Quand le retraité ne peut pas, ce sont les enfants qui doivent payer" renchérit Daniel Lebourgeois, syndiqué FO, qui constate une baisse du pouvoir d'achat au quotidien :

La manifestation sera aussi l'occasion de rappeler l'urgence qu'il y a à examiner le projet de loi sur le vieillissement de la population, repoussé en raison du remaniement ministériel d'avril dernier.



Pour participer à cette manifestation à Paris, s'inscrire au 02.33.20.41.89. Trajet en car pris en charge par les syndicats. Plusieurs départs et passages sont prévus :

- Cherbourg, départ du parking de l'Arsenal, à 6h

- passage à Valognes, place du château, à 6h20

- passage à la gare de Carentan, à 6h40

- Saint Lô, départ à 6h, parking du foirail, près du stade

- Granville, départ à 5h30, au parking du stade

- passage à Avranches, à 6h, au Jardin des plantes

- passage à Villedieu-les-Poëles, à 6h30