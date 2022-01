Découvrez Ouest Simulation à Caen

Au sein du lasergame des rives de l'Orne, Ouest simulation vous accueille depuis 1 mois pour vous faire vivre en toute sécurité les sensations d'un pilote de course. Choisissez votre parcours (rallye, F1, voitures de tourisme) et élancez vous à toute vitesse sans risques. Vous serez installés dans un cockpit comme si vous étiez dans la voiture et avec les écrans , les pédales, le volant et les mouvements du siège, vous aurez le plein de sensations.

Le simulateur s'adresse à toute personne mesurant 1.40m et plus. C'est un concept unique en Normandie. Il faut aller au Mans ou à Paris pour découvrir des simulateurs du même ordre.

Ouest simulation est ouvert tous les jours de 18h à 23h. Tarif : 10€la session de 8 minutes, 15€pour 15 minutes et 50€ pour la soirée illimitée. Toutes les infos sont à retrouver sur www.facebook.com

Du lundi 26 au vendredi 30 mai, remportez votre session en jouant à La touche gagnante entre 17h et 17h30 avec Laure.

Ecoutez Pierre Geffrotin, gérant de Ouest simulation