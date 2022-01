A Cherbourg, l'UMP devance le PS de 19 voix

A Cherbourg, 41,6% d'électeurs se sont exprimés, pour ces élections européennes 2014. C'est 4 points de plus qu'il y a cinq ans. UMP, Parti Socialiste, et Front National sont dans un mouchoir de poche. Avec 20,58% des suffrages, le candidat de la droite, Jérôme Lavrilleux, arrive en tête devant la tête de liste socialiste Gilles Pargneaux qui obtient 20,38%. Un écart de... 19 voix seulement. Vient ensuite le Front National, avec 19,85%, 49 voix derrière le Parti Socialiste. A noter que, si l'UMP et le PS avaient déjà été au coude à coude lors des dernières élections municipales, le FN n'avait pas présenté de candidat en mars dernier.

Le PS résiste au FN

Benoit Arrivé, premier secrétaire du PS dans la Manche, estime que "le PS résiste bien et termine devant le parti de Marine Le Pen". David Margueritte, représentant de l'UMP, se satisfait du score de l'UMP à Cherbourg, malgré un résultat peu brillant pour son candidat dans l'euro-région :

A Cherbourg, les centristes UDI-Modem représentés par Dominique Riquet obtiennent 8, 89%, devant Jacky Hénin, du Front de Gauche, qui arrive 5e, une voix devant Karima Delli d'Europe Ecologie Les Verts.

A noter qu'une seule liste sur 22 n'a obtenu aucune voix, il s'agit de celle des communistes menée par Louis-Daniel Gourmelen. L'ensemble des résultats est à retrouver sur le site internet de la ville de Cherbourg.