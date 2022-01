76540. Le Rouen médiéval ressuscite : l'incroyable projet de Yadegar Asisi

A quoi ressemblent les panoramas de Yadegar Asisi ? L'artiste, qui a déjà réalisé un tel travail à Dresde et s'apprête à en conclure un sur Rome, n'en est pas à son coup d'essai. Pour simplifier sa visée artistique, voilà à quoi pourrait ressembler le futur panorama XXL de Rouen : une rotonde géante abritera un panorama de 110 m de large et 30 mètres de haut. Ce panorama reconstituera le Rouen médiéval et gothique, autant du point de vue de l'architecture que de celui des Rouennais de l'époque. L'oeuvre de Yadegar Asisi n'est cependant pas historique, mais artistique. Si le Panorama plongera effectivement le spectateur dansle Rouen médiéval, l'artiste ne s'interdit pas certains anachronismes.

Un projet qui intrigue

Pour arriver à accomplir ce projet, une équipe de Yadegar Asisi - ils sont une soixantaine en tout - est arrivée à Rouen samedi 24 mai pour des premières prises de photos. Ils y resteront trois semaines avant de revenir dans l'avenir. Pendant qu'un photographe shoote depuis la Tour de Beurre, point culminant de la cathédrale qui offre une vue sans pareille sur la ville, Yadegar Asisis dirige une troupe d'une vingtaine de figurants habillés en costumes de l'époque. Les Rouennais s'arrêtent, sourient, demande ce qu'il se passe. Pas de doute, le projet intéresse et intrigue.

Impressions de l'artiste

La venue de Yadegar Asisi en terre rouennaise a été l'occasion de lui demander ses premières impressions sur la ville. Et si "la météo qui lui a joué des tours" revient souvent dans sa bouche, il reste fasciné "par la lumière" dégagée par la ville, son "architecture". Enfin, quand on lui demande ce qu'il connaissait de Rouen avant d'initier ce projet, l'artiste est limpide : "Claude Monet".

Aucune date précise ne filtre quant à la réalisation finale et à l'ouverture de ce Panorama, Yadegar Asisi préférant donner du temps au temps. Mais les millions d'euros investis dans le projet par la Crea, la Région et la Matmut seront utiles, promet Yadegar Asisi : "Grâce à ce Panorama, je pense que Rouen sera connu ailleurs."