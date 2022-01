Fête de la musique 2014, You & You en concert au Tendance Live à Granville

You & You est une mise en abîme de traditions variées, des portes qui s'ouvrent sur la folk nostagique, la pop crépitante et des territoires de soul langoureuse. La voix est au centre de ce projet, une fuite aérée d'un son écorché, une plainte qui ressemble à une victoire. Félix, l'heureux aime surprendre, et cette surprise est un murmure d'émotion, et d'une fragilité ramassée, qu'il balade depuis 2008 de première partie en partage de scènes( Alela Diane, Hindi Zara, Gush, Piers Faccini, Yodelice ou Moriarty ont su l'accueillir souvent !

Révélé par le titre "Bye Bye" extrait de son premier Ep, la chanson touche déjà les programmateurs de TARATATA qui proposent au groupe sa participation à une émission, diffusée le 20 Janvier 2012.

L'album "Keep It Safe" sorti le 7 avril, réalisé par Denis Clavaizolle ( Cocoon, Jean Louis Murat... ) est l'aboutissement d'un périple qui tient dans le souvenir d'un voyage initiatique et secret.

Retrouvez You & You sur la scène du Tendance Live 2014 place Fontaine-Bedeau à Granville, le plus grand concert gratuit de Normandie !