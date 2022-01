Fête de la musique 2014, Nicom investira la scène du Tendance Live à Granville

Produit par 1500 internautes-producteurs, Nicom séduit grâce à sa musique aux sonorités pop/rock. L'album "En plein vol" est sorti le 10 février 2014 récoltant près de 100 000 € ! Jeune compositeur et interprète la musique est une passion depuis son plus jeune âge. Le premier opus du normand est né de situations personnelles. L'artiste a travaillé durant deux ans pour qu'il soit le plus parfait possible. On y retrouve les bons et mauvais côté de sa vie, une touche d'émotion, de nostalgie, le tout savamment orcherstré. Chaque chanson a une identité particulière et pourrais être un album à elle seule. Preuve en est que Nicom réussi avec brio sa carrière musicale en présentant un album intimiste proche du public.

Nicom qui sera sur la scène du Tendance Live 2014 place Fontaine-Bedeau à Granville, le plus grand concert gratuit de Normandie !