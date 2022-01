Elections Européennes: la réaction du sénateur Nathalie Goulet.

La parlementaire déclare : je ne suis pas surprise des résultats du FN, seul parti à n'avoir eu aucune responsabilité dans la vie politique française.

Pour la perlementaire le FN a bénéficié des effets cumulés du climat des affaires et du « tous pourris » : Bygmalion, Copé, Guéant, Cahuzac, qui touchent les partis institutionnels UMP/PS, et d'un travail de terrain massif et démagogique.

Nathalie Goulet précide: ces partis traditionnels sont responsables de ce score et doivent sérieusement repenser leur gouvernance. L'UDI Modem qui n'est pas visé par les affaires, a fait un bon score.