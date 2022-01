Sortir dans le Calvados : lundi 26 mai

Renan Luce est en concert ce mercredi sur la scène de musique actuelle du Cargö à Caen. Après le succès de ces deux précédents albums, Renan Luce est de retour sur

les routes avec "D’une tonne à un tout petit poids". Fidèle à lui même l'artiste promène son talent en toute liberté avec un un style d'écriture intimiste... Tarif entre 20€ et 25€







Partout en France, seconde édition de la Fête de l’estampe, ce lundi. Destinée à mettre en lumière l’estampe comme moyen d’expression d’aujourd’hui, la Fête de l’estampe est relayée par de nombreux acteurs dans toutes les régions : artistes, centres culturels, associations d’artistes, imprimeurs, musées, écoles… Le public est invité à découvrir toutes sortes d’événements autour de la gravure et de l’estampe : ateliers d’initiation, démonstrations d’impression, expositions, portes-ouvertes, performances…, dans toutes sortes de lieux : dans les ateliers , lieux d’exposition, dans la rue, sur des places publiques, à la ville comme à la campagne ! Dans notre région, c'est dans le Calvados que tout se passe. Retrouvez les animations sur www.fetedelestampe.fr/basse-normandie





6ème édition du Concours de Création d'Entreprise Eco-citoyenne

Ce concours récompense les entrepreneurs de demain qui favorisent l'éco-citoyenneté dans leur projet de création (responsabilités éthiques, sociétales et environnementales).

Les meilleurs projets de création d'entreprise se verront attribuer un prix, à condition, qu'ils répondent au cahier des charges fixé par le jury du concours et qu'ils fassent écho à une ou plusieurs des 3 catégories mentionnées ci-dessous :



« Entreprise et Handicap » concerne tout projet porteur du critère de l'intégration ou du service aux personnes handicapées,



« Entreprise et Environnement » englobe tout projet qui engage des actions sur le respect des normes environnementales,



« Entreprise et Égalité des Chances » rassemble tout projet qui porte sur la diversité.



Vous avez jusqu'au lundi 2 juin pour déposer votre dossier. Plus de 40 000€ de dotations sont à gagner. Envoyez vos candidatures à concoursentreprise@groupe-igd.fr et retrouvez pus d'infos sur http://www.facebook.com/CCE.ESAM