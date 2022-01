Rénovation : pour les habitations de plus de 15 ans, des chèques “éco-énergie”

En mars 2013, les deux époux souhaitaient rénover leur maison. En comparant les devis, la solution la plus intéressante fut de retenir la formule du chèque éco-énergie de la région Basse-Normandie : une aide qui peut s’élever jusqu’à 10 000€ pour qui veut réaliser un diagnostic énergétique de son logement puis financer une partie des travaux qui en découlent. Pour Nicolas Marie, conseiller information-énergie, “il s’agit d’avoir une vision globale du projet pour accéder au niveau bâtiment basse consommation”, c’est à dire plus de réflexion en amont pour que tout soit ordonné en aval. Ainsi, l’audit a duré 9 mois et les travaux 4 mois.

Le résultat? La facture énergétique mensuelle chute de 50% pour la famille Cliquet, et elle dispose d’une garantie décennale pour l’ensemble des travaux !

Pratique. cheque-eco-energie-basse-normandie.adequation.com/