76540. Hockey : Ils ont tout donné

Il y avait dans l'air comme un air d'exploit. Pour eux, rien n'était impossible. Après des victoires historiques et une première qualification depuis 20 ans en 1/4 de finale, les joueurs pouvaient croire à un nouvel exploit contre la Russie, une équipe qui fait partie des favorites pour la victoire finale. Même la France avait commencé à s'intéresser à ces Bleus méconnus et à un sport souvent négligé.

Et puis tout le monde est revenu à la réalité. Après un premier tiers-temps solide (0-1), les Bleus ont logiquement craqué et se sont découverts pour une défaite finale 3-0. Tant pis pour la demi-finale et bravo à cette équipe que personne n'attendait là. Les Bleus ont pris date. Et avec eux les trois Rouennais de l'équipe, qui devraient revenir en terre haut-normande fort de cette nouvelle expérience.

Des nouvelles enfin de Pierre Dehaen, arbitre rouennais présent en Biélorussie. Sélectionné pour être arbitre en 1/4 de finale, il pourrait aller plus loin. Et si c'était lui, notre meilleure chance d'aller en finale ?