76540. Coulée de boue à Barentin : 17 familles relogées

Toute la nuit, les équipes de la municipalité se sont affairées à la sortie de Barentin, où plusieurs maisons se sont retrouvées inondées à la sortie de Barentin. "Deux d'entre elles étaient sous un mètre d'eau", raconte Claude Rigot, adjoint à la sécurité et l'urbanisme. L'élu raconte la nuit : "Suite à l'orage, une coulée de boue a obturé de nombreuses canalisations. Nous pensons que c'est dû aux travaux de mise en place de la nouvelle autoroute Barentin-Yvetot."

Le grand chantier est visé par la mairie et par les habitants. Un dialogue devrait d'ailleurs se nouer entre la municipalité et les responsables des travaux : "Vous pouvez nous faire confiance, cela va se faire dans la journée." Nous ne savons pas encore s'il sera question de dédommagements. Claude Rigot attend déjà la venue de nombreux habitants à la mairie pour obtenir des aides. "C'est normal. 17 familles ont dû être relogées à 1 h du matin. Mais ce qui devait être fait a été fait. Il n'y a pas eu de blessés et c'est le plus important."