Devenir biérologue amateur ou l'art d'accorder bière et mets

Sous la houlette de Heineken, les papilles qui n'ont d'yeux que pour les brunes et les blondes seront invitées à mieux appréhender leur goût à travers de multiples rencontres. Ces amateurs de bonnes mousses apprendront le secret de fabrication auprès des "Comptoirs des Brasseurs". Ils y dégusteront de petites bières artisanales, difficilement trouvables ailleurs. Au "Marché des Saveurs", producteurs, cuisiniers et épiciers déclineront une palette de gourmandises qui s'accordent parfaitement à la bière. De quoi se donner des idées pour ses prochains dîners entre amis et changer du vin.

Certains visiteurs ne sauront rester les mains dans les poches et enfileront donc le tablier. Le Chef Hisayuki Takeuchi les dirigera pour confectionner des makis à la bière. A l'atelier cocktails, ils apprendront à réaliser les melleurs mélanges, à base de bière.

Enfin, les plus aguerris tenteront de démontrer l'efficacité de leur nez au "chemin du biérologue". Un parcours en six étapes semé d'embûches gourmandes permettra de prouver qu'ils connaissent par coeur la bière. Ils devront par exemple reconnaître les vingt ingrédients qui la composent, reconstituer sa recette de fabrication, identifier différentes saveurs en bouche, ou encore réussir les meilleurs accords. Un diplôme de biérologue amateur sera remis aux plus doués.

Cette invitation à la biérologie débutera dès vendredi 23 mai, de 18h30 à 1h du matin, à l'occasion de la remise des prix du Concours du meilleur jeune biérologue de France. Une compétition parrainée par le chef étoilée Philippe Etchebest. Le Carreau du Temple sera ouvert les 24 et 25 mai, de 11h à 19h.

L'entrée est gratuite, mais nécessite une inscription préalable sur le site www.tendancesbiere.fr. Des bornes, à l'entrée, permettront aussi d'accéder à la manifestation.