Ismaïla N'diaye : une saison pour s'affirmer

Absent lors du déplacement à Marseille le samedi 7 août, Ismaïla N'Diaye a depuis participé à chaque match du Stade Malherbe de Caen. Les supporters des Rouge et Bleu qui ne le connaissaient pas encore l'ont pour beaucoup découvert à l'occasion du succès à domicile contre Lyon le dimanche 15 août. Et pour cause. C'est lui qui a inscrit le but décisif offrant aux Caennais trois précieux points dans la course au maintien.



Né au Sénégal il y a 22 ans, il a peaufiné ses gammes d'apprenti footballeur en région parisienne du côté du FC Saint-Leu, avant de rejoindre Cannes pour deux. Le centre de formation le repère alors et décide de le faire venir en Normandie en 2003, alors qu'il n'a que 15 ans.



Utilisé à 14 reprises la saison dernière en Ligue 2 par Franck Dumas, il sait qu'il doit franchir un cap cette saison pour espérer obtenir du temps de jeu dans l'ombre de Nicolas Seube et de la recrue Damien Marcq. Modeste, il assure vouloir "simplement répondre aux demandes du coach" quand il le faut. Mais son aisance athlétique pourrait l'amener à vitre franchir des étapes.

Bonus audio : la chronique "Tendance Malherbe".