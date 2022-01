Les poules sont de retour en ville !

On les entendait à l’époque glousser aux quatre coins de la ville. Puis les poules ont progressivement disparu à mesure que l’espace urbain se couvrait de bitume et de supérettes. Aujourd’hui, elles redeviennent des compagnons de choix dans les jardins des Caennais. Au rayon animalerie du magasin Jardiland, à Epron, pas moins d’une quinzaine de gallinacées trouve preneur chaque semaine. Certains modèles de poulaillers, dévalisés, sont même en rupture de stock...

Il faut dire que les poules ne manquent pas d’atouts, comme l’explique Clément Sorel, qui s’est chargé de développer le rayon de l’enseigne, il y a quelques mois : “Les poules mangent les déchets organiques de votre cuisine, que ce soit les pelures de légumes, le pain, les restes de table... Presque l’équivalent d’un composteur. Elles vous débarrassent aussi naturellement des limaces ou des escargots... Enfin, et ça n’est pas négligeable, elles produisent un œuf par jour, et trois jours sur quatre !”

De la nourriture bio à domicile, donc, pour des nuisances très limitées. “Pour deux ou trois poules, il faut compter 2 m2. Et en extérieur, on ne les sent pas.” De quoi convaincre de nombreux colocataires et propriétaires. La mode est bien lancée.

Retrouvez l'interview complète de Clément Sorel, du Jardiland d'Epron :