Elbeuf : une tentative de vol à l'arrachée avortée

Il est environ 6h30 ce lundi 19 mai lorsqu'une femme, née en 1956 et demeurant dans l'agglomération d'Elbeuf, attend son bus pour aller travailler rue Guynemer à Elbeuf. Soudain, un homme s'approche d'elle par derrière et lui arrache son sac, tellement fort, que la victime tombe au sol, tout en restant accrochée à son sac à main.

Le mis en cause fuit mais est interpellé par un témoin, né en 1976, qui l'arrête dans sa course et le maintient en place.

La police interpelle le mis en cause, né en 1968 et demeurant à Elbeuf. Il est en possession d'un couteau et de deux tournevis. Il a été placé en garde à vue.