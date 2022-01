Samedi soir choisissez entre un concert ou vos rendez-vous club

Agenda du samedi 24 mai 2014

Votre soirée concert :

*Bernard Lavilliers chante au Zénith de Caen ce samedi soir avec en première partie le rappeur Sénégalais Faada Freddy. Début du live à 20h30.

Votre soirée clubbing :

*Flavel et Netto sont en showcase au Margouillat, votre club sortie Livarot à Heurtevent pour vous faire danser sur leur Tchu Tcha Tcha.

*A l'Agrion à Vers remportez vos places pour l'un des 3 jours du festival Papillons de Nuit 2014 le vendredi 6, samedi 7 ou dimanche 8 juin pour aller voir sur scène Stromae, Gaetan Roussel, M ou encore David Guetta.

*Au Koncept à Lessay passez la soirée avec 2 des acteurs de votre série Nos Chers Voisins diffusée sur TF1. Gil et Thierry font le déplacement pour une séance photos et dédicaces.

*Mettez votre masque et venez passer la soirée we are anonymous à l'Aston Club.

*A la Plage, votre club de Bréville-sur-Mer, les robots seront à l'honneur dans une ambiance metallique.

*Au Green à Poilley vous êtes comme à Ibiza en respectant le dress code : venez tout de blanc vêtu.

*Si vous cherchez l'âme sœur elle sera peut être au Soubock à Cauville ce soir c'est la nuit des célibataires.