Sortir dans l'Orne : mardi 20 mai

L'Appel de la nature c'est le festival qu'organise la MFR de Pointel ce dimanche, en lien avec la fête de la nature. Au programme : concours de bûcherons, exposition de vieux outils forestiers. C'est gratuit et c'est de 10h à 17h.





Ce mardi soir, Leïla Martial est au quai des arts d'Argentan. Leïla Martial, chanteuse acrobate, funambule sur le fil de l'improvisation, se joue des styles et des carcans. Elle invente le jazz vocal de demain et n'en fait pas tout un cirque. Elle interprète avec simplicité des compositions complexes en parfaite fusion avec ses musiciens. Sans support de texte, la voix devient un instrument à part entière et se plaît à des dialogues troublants de mimétisme avec le saxophone. Cette voix subtile possède la petite fêlure qui fait les grandes émotions... Sa personnalité et son talent ont déjà été salués par le jury du Concours national de jazz de la Défense qui lui a décerné en 2009 le premier prix de soliste, récompensant pour la première fois de son histoire une chanteuse. Suivez Leïla Martial sur son Dance Floor ! C'est à 20h30.





Ce jeudi assistez au concert "Légendes de la chanson française" à Alençon.

Spectacle musical qui aura pour fil conducteur l'amour des mots et le sens du texte… Au programme des Légendes de la Chanson Française, vous retrouverez les chansons les plus connues et incontournables de Jacques Brel, Charles Trenet, Barbara, Michel Sardou, Edith Piaf, Claude Nougaro et plein d'autres. Rendez-vous ce jeudi à 15h00 à la scène nationale 61 d'Alençon, tarif : 27€