Entretien avec le fondateur du guide du routard

Comment est né ce Guide du Routard spécial Débarquement ?

“Ce Guide du Routard a été demandé par le Comité régional de tourisme de Normandie. La rédaction a commencé début 2013. Cela a été beaucoup plus long que d’habitude. Nous avons rencontré des historiens américains, canadiens, russes, allemands et français. L’ensemble a été coiffé par l’historien et professeur Jean Quellien. C’est pour cela que c’est écrit d’une façon assez didactique pour nos lecteurs les plus jeunes”.



Que peut-on y trouver de plus que dans vos autres guides?

“Il y a la partie historique, que l’on raconte du début à la fin. Nous avons également envoyé des personnes sur place pour vérifier des itinéraires, des hôtels et des restaurants. Il faut que cela soit aussi un guide pratique”.

La place de la Haute-Normandie dans la 2nde Guerre mondiale est méconnue. Qu’en est-il réellement ?

“Nous avons voulu replacer la région à sa bonne place. Nous commençons et nous terminons ce Guide du Routard par la Haute-Normandie. Nous débutons par l’échec, riche d’enseignements, du Débarquement de Dieppe en août 1942. Nous terminons par les bombardements des ponts rive gauche à Rouen et ceux sur l’enclave allemande du Havre. Le Havre a été une hécatombe totale car les bombardiers anglais ont tiré sur le port mais aussi sur le centre-ville en sachant que les civils normands n’avaient pas été évacués”.

D’ailleurs, Le Havre aurait dû être le port choisi pour le Débarquement...

“Dans toute la Normandie, il n’y a que deux ports en eaux profondes : Le Havre et Cherbourg. Il y a toujours eu une hésitation entre les deux pour le Débarquement. Quand l’on discute avec les historiens, on constate que Cherbourg n’a jamais été prévu. Il y a eu une réflexion jusqu’au jour où Churchill a décidé de construire un port artificiel à Arromanches. Mais Le Havre, par sa proximité avec Paris et son absence de ponts pour arriver à Rouen, aurait pu être choisi”.

Pourquoi cette histoire haut-normande est-elle occultée ?

“L’Histoire de la Haute-Normandie en 1944 a été assez occultée parce que le Débarquement s’est fait sur les plages bas-normandes. La Bataille de Normandie était en Basse-Normandie. Et c’est en septembre 1944 que la Haute-Normandie a joué une place prépondérante. L’Histoire est toujours écrite par les vainqueurs : il y a encore quelques années, on ne pouvait pas évoquer le Débarquement de Dieppe et de son échec. 70 ans après, cela s’est apaisé”.